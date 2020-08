Offerte videogiochi: prenota le novità in uscita da GameStop, prezzi da 1 euro con l'usato

Vorreste prenotare i giochi della prossima stagione videoludica... risparmiando? Addirittura, con un solo euro è possibile acquistare titoli come Mafia Definitive Edition, Star Wars Squadrons e WWE 2K Battlegrounds. Dove? Da GameStopZing.

Il nuovo volantone GameStop di settembre 2020 presenta le offerte legate ai preordini, ancora più vantaggiose portando indietro i propri giochi usati al momento della prenotazione. Ad esempio portando indietro due videogiochi usati potrete acquistare WRC 9 a 9.98 euro, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a un euro, NBA 2K21 a 29.98 euro, eFootball PES 2021 a 4.98 euro (con un gioco usato, o in alternativa19.98 euro portando eFootball PES 2020), WWE 2K Battlegrounds a un euro e ancora Mafia Definitive Edition a un euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time a 19.98 euro e Star Wars Squadrons a un euro, anche Cyberpunk 2077 può essere vostro a 19.98 euro portando indietro due giochi usati.



Sconti anche su Marvel's Avengers con la Standard Edition a 44.98 euro (un euro portando indietro l'usato), i migliori giochi Switch sono invece scontati del 50% portando indietro un gioco usato Nintendo Switch valido per la promozione. Fino al 20 settembre è possibile acquistare FIFA 21 a un euro portando due giochi oppure a 34.98 euro portando un gioco.



Offerte anche per Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, DiRT 5, The Dark Pictures Anthology Little Hope e RIDE 4, per tutte le promozioni vi rimandiamo al nuovo volantino di GameStop. Per qualsiasi chiarimento sul ritiro dell'usato potete rivolgervi allo staff dei singoli punti vendita, promozioni valide solamente per i possessori di GSZ+.