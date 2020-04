Offerte videogiochi, gli sconti Amazon di venerdì 3 aprile

Si avvicina il fine settimana e Amazon continua a proporre nuove offerte quotidiane per l'acquisto di videogiochi, anche oggi vi proponiamo tre titoli in promozione a prezzo speciale, disponibili per un periodo limitato.

In particolare vi segnaliamo Shadow of the Tomb Raider (versione standard priva di DLC) a poco meno di 15 euro, Super Mario Party per Nintendo Switch (ideale per far divertire i bambini in questo periodo di quarantena forzata) e The Division 2 Limited Edition (esclusiva Amazon.it) al super prezzo di 12,99 euro.

Sconti Amazon

Anche in questo periodo di grande difficoltà Amazon effettua regolarmente spedizioni, tuttavia su articoli non strettamente di prima necessità i tempi di consegna potrebbero essere più lunghi del previsto, tutte le spedizioni giungeranno comunque a destinazione.

