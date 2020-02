Offerte Videogiochi e Tecnologia: i migliori sconti segnalati nel nuovo canale Telegram

Da qualche tempo vi proponiamo regolarmente i nuovi volantini delle principali catene di elettronica e le segnalazioni sulle migliori offerte di Amazon a tema videogiochi e tecnologia. Contenuti che avete dimostrato apprezzare particolarmente sul nostro sito... da oggi esiste un modo in più per restare aggiornati sugli sconti più caldi del momento.

Abbiamo ascoltato le vostre richieste ed è nato finalmente il canale Telegram di Everyeye.it dedicato alle offerte videogiochi e prodotti Hi-Tech. Console, giochi, accessori, periferiche, PC Gaming, computer desktop, smartphone, tablet, smartwatch, TV 4K e 8K, Smart Speaker, iscrivendovi al canale riceverete ogni giorno gli sconti più interessanti con segnalazioni sulle Offerte Flash di Amazon e eBay (della durata in genere di poche ore) e avrete accesso ai volantini delle principali catene italiane, da Mediaworld ad Euronics, passando per Unieuro, GameStop, Trony, Expert e tanti altri rivenditori.

Tutto questo senza dimenticare le offerte digitali su PlayStation Store, Epic Games Store, Steam, GOG, Humble Bundle, Nintendo eShop, Xbox Store, per risparmiare sull'acquisto di giochi per PlayStation 4 e PSVR, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Se volete essere tra i primi a scoprire queste occasioni vi invitiamo a iscrivervi al canale Telegram seguendo questo link:

Come sempre, aspettiamo i vostri suggerimenti e le segnalazioni per migliorare il canale e le notizie legate alle offerte videogiochi e tecnologia.