Offerte videogiochi volantino Mediaworld Red Friday con PS4 PRO a 299 euro!

Mediaworld lancia il Red Friday, in negozio e online, con tantissime offerte valide dal 4 al 7 luglio su tantissime categorie, console e videogiochi compresi. Qualche esempio? PS4 PRO 1 TB è ora in vendita a 299 euro anzichè 409 euro!

Tra i prodotti ora a sconto troviamo PS4 Slim 500 GB con Crash Team Racing Nitro Fueled a 229 euro, Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop a 289 euro, Xbox One S 1 TB con Fortnite a 179 euro, PS4 PRO 1 TB a 299 euro, Uncharted 4 Fine di un Ladro per PS4 a 14.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 a 19.99 euro, DualShock 4 Black Edition a 39.99 euro, MotoGP 19 a 49.99 euro, GTA V a 19.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 39.99 euro e PlayStation VR V2 con PlayStation Camera e VR Worlds a 199 euro.

Per l'elenco completo delle offerte vi rimandiamo al volantino Mediaworld Red Friday, gli sconti sono validi come detto dal 4 al 7 luglio salvo esaurimento scorte. Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".