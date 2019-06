Al via le offerte del volantino estate di GameStop con tanti sconti sui migliori giochi

GameStop Italia lancia le Summer Promo, le nuove offerte estive su una selezione di videogiochi, fino al 14 agosto. Al momento sono due le tipologie di offerte disponibili, una valida solamente in negozio e l'altra esclusivamente per gli acquisti online.

L'offerta valida in negozio prevede l'acquisto di due giochi, il meno caro costerà solamente 5 euro: "Offerta valida anche sull’acquisto di giochi usati PS3, Xbox 360, WII e Wii U. Acquistando 2 giochi in un’unica transazione, il meno caro lo paghi 5 euro. Offerta valida solo in negozio dal 18 Giugno al 14 Agosto 2019, salvo proroghe, e riservata ai possessori di GameStop+. Non cumulabile con altre promo in corso e valida solo sui titoli contrassegnati con bollino. Dettagli e restrizioni in negozio."

La promozione online prevede invece uno sconto fisso del 20% sull'acquisto di una selezione di giochi nuovi o usati, potete vedere la lista completa sul sito di GameStop, tra i tanti troviamo Monster Hunter Generations Ultimate per Nintendo Switch, Sunset Overdrive, The Witcher 3 Wild Hunt, Dark Souls 3 e Dragon Ball Xenoverse 2, solamente per citarne alcuni.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori, Everyeye.it non è affiliata in alcun modo ai nomi citati. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".