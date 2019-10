Offerte Volantino Mediaworld con sconti PS4, Nintendo Switch e accessori gaming

Mediaworld lancia la Game Accessories Week, una settimana (dal 21 al 27 ottobre) interamente dedicata al gaming ed agli accessori come tastiere, mouse, sedie, joypad, monitor, GPU, RAM e tutto quello che serve per ottimizzare le prestazioni di un moderno PC da gioco.

Tra i prodotti in offerta troviamo il monitor HP Omen 25 da 24.5 pollici con risoluzione Full HD a 189.99 euro, il volante Logitech G29 a 249.99 euro, sedia gaming Sparco a 199 euro, controller Logitech F310 a 19.99 euro e ancora cuffie MSI DS502 a 49.99 euro e mouse MSI Clutch GM50 a 44.90 euro, senza dimenticare il controller DualShock 4 (vari colori) proposto a 49,99 euro.

In sconto anche le console con PlayStation 4 Slim 500 GB con voucher Fortnite a 229 euro (invece di 299 euro) e PlayStation 4 Slim 500 GB Chassis F a 229 euro. Inoltre, Nintendo Switch (modello 2019) con New Super Mario Bros U Deluxe è in vendita a 359 euro anzichè 389,98 euro.

Infine segnaliamo lo sconto sul preordine di The Last Of Us Parte 2 per PlayStation 4/PlayStation 4 PRO, il gioco può essere prenotato in versione Standard al prezzo di 59.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino, promozione valida per un periodo limitato.