Offerte Xbox: la forza di Game Pass nelle nuove promo natalizie di GameStop

Nuova ondata di offerte di Natale da GameStop, questa volta incentrate su Xbox e Game Pass: console, controller e accessori in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo di tempo limitato, online e nei negozi fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Sono tante le offerte Xbox di GameStop a partire dalla piccola Xbox Series S: fino al 14 dicembre la console costa 299.98 euro in bundle con tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e in omaggio le cuffie Sades Spirits a scelta nei colori blu, rosso, rosa, giallo, arancione, nero e verde, a seconda delle disponibilità. Xbox Series S è in vendita anche in versione standard a 279.98 euro o nella nuova versione Carbon Black con SSD da 1TB a 329.98 euro, offerta valida fino al 14 dicembre. La più potente Xbox Series X è disponibile a 549.98 euro in bundle con le cuffie Sadles Spirits, disponibili in vari colori, anche in questo caso a seconda delle disponibilità del punto vendita e dell'eCommerce online.

Acquistando un accessorio PC o un controller Wireless Xbox potrete avere tre mesi di abbonamento PC Game Pass a 20.99 euro invece di 29.99 euro, tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate sono invece inclusi nel bundle Nacon MG-X Holder o Pro Holder a 99,98 euro. Infine, spazio ai controller: disponibile il nuovo controller Wireless Xbox Gold Shadow in colorazione nera e oro, mentre solo in negozio potete acquistare un controller Wireless usato con Gift Card del valore di 5 euro a 44.98 euro, solo fino ad esaurimento scorte.