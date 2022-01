Offerte Xbox di GameStop: tutte le nuove promozioni del mese di gennaio

E' online il nuovo volantone di gennaio di GameStop con tante offerte e promozioni per la stagione invernale, ovviamente non possono mancare le novità legate al mondo Xbox.

Da GameStop trovate Xbox Series X (a seconda delle disponibilità del momento) e Xbox Series S, inoltre le due console possono essere acquistate anche con l'abbonamento Xbox All Access che include Xbox Series X o Xbox Series S con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi, tutto quello che serve per giocare senza ulteriori costi aggiuntivi.

Disponibili da GameStop anche le carte prepagate Xbox Store e le Gift Card per sottoscrivere o rinnovare gli abbonamenti Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass, tra le offerte legati agli accessori segnaliamo Xbox Stereo Headset a 49.98 euro invece di 60.98 euro, il controller Wireless Xbox Elite Series 2 a 159.98 euro invece di 179.98 euro e i controller wireless Xbox a 60.98 euro l'uno, varie colorazioni e edizioni limitate in base alla disponibilità dei singoli punti vendita e dell'eCommerce.

Se amate giocare in mobilità da GameStop è in vendita Nacon MG-X Holder con abbonamento Game Pass Ultimate per tre mesi a 99,98 euro. Da GameStop potete anche prenotare le prossime uscite Xbox Series X e multipiattaforma come Hogwarts Legacy, Gotham Knights, Assetto Corsa Competizione, Dying Light 2, Rainbow Six Extraction, Saints Row e GRID Legends.