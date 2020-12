Offerte Xbox: i nuovi sconti sconti di Natale di GameStopZing

Puntualissimo come ogni mese è arrivato il nuovo Volantone di GameStopZing. Quello di dicembre, ovviamente, è interamente dedicato al Natale, ed è ricco di offerte su console, videogiochi, accessori e merchandising. In questa notizia ci concentreremo sugli sconti dedicati all'ecosistema Xbox!

Sul versante hardware segnaliamo Xbox One S a 1TB acquistabile a 249,98 euro in bundle con giochi come Gears 5, Forza Horizon 4 Speed Champions e Tom Clancy's The Division 2. Xbox One X è invece proposta a 379,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Gears 5, Battlefield 5, Tom Clancy's The Division 2, Star Wars Jedi Fallen Order e Metro Exodus. Allo stesso prezzo di 379,98 euro è disponibile anche Xbox One X in edizione limitata Hyperspace, con una copia di Gears 5 inclusa.

Segnaliamo inoltre il controller ricondizionato Xbox One a 52,23 euro, e un'ampia selezione di giochi in offerta: tra questi ci sono Gears 5 a 29,98 euro, State of Decay 2 a 4,98 euro, State of Decay 2 Ultimate a 4,98 euro, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) a 9,98 euro, Bleeding Edge a 14,98 euro, Halo Wars 2 a 4,98 euro, Recore a 19,98 euro, Quantum Break a 19,98 euro e Crackdown 3 a 14,98 euro.

Tutte queste promozioni saranno valide fino al 30 dicembre, ma sono anche soggetto ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse, affrettatevi a visitare il sito di GameStopZing.