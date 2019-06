Offerte Xbox One S: tutti i bundle scontati su Amazon in attesa del Prime Day 2019

Amazon Italia anticipa il Prime Day 2019 di luglio proponendo Xbox One S a prezzo scontato, con vari bundle a disposizione, tra cui i pacchetti dedicati a Forza Horizon 4, The Division 2 e Anthem.

Particolarmente convenienti i bundle dedicati ad Anthem e The Division 2, che includono non solo i giochi in formato digitale ma anche un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold. In alternativa è possibile optare per il pacchetto che include la console con tre mesi di abbonamento Live e Gold. Di seguito, tutte le offerte attive su Amazon Italia.

Sconti Xbox One S

Xbox One S 1TB con The Division 2 - 229 euro

Xbox One S 1TB con Anthem - 217 euro

Xbox One S 1TB con FH4, 14 GG Xbox LIVE Gold e un mese Game Pass - 249 euro

Xbox One S 1TB + 3 mesi Game Pass e Xbox Live Gold - 229 euro

Xbox One S 1TB Minecraft Creators Pack + 1M GamePass - 229 euro

Le promozioni indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi invitiamo quindi ad approfittarne prima che i prodotti vadano sold out o che i prezzi aumentino tornando ai costi di listino.