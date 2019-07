Offerte Xbox One S: sconti Amazon Prime Day 2019 su console e bundle

Il Prime Day Amazon del 15 e 16 luglio è finalmente iniziato e oltre alle offerte su PS4, PS4 PRO e PlayStation VR il noto sito di eCommerce propone anche alcuni sconti sui più interessanti bundle Xbox One S.

Non sono tantissime le promozioni attive su Xbox One S, tra queste segnaliamo le offerte sui bundle con The Division 2 e Anthem, sul Minecraft Creator's Pack e sul pacchetto che include la console con tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold.

Offerte e Sconti Xbox One S

Le offerte indicate sono valide solamente durante l'Amazon Prime Day 2019 e termineranno alle 23:59 di martedì 16 luglio, in ogni caso le promozioni restano attive solamente fino ad esaurimento scorte e dunque gli sconti potrebbero terminare prima del previsto in caso di sold out.