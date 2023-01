Offerte Xbox Store: acquista un gioco EA e ne ricevi un altro in regalo, anche FIFA 23

Insieme ai tanti sconti Xbox Store di inizio 2023 c'è anche l'ultima iniziativa promozionale lanciata dal negozio digitale di Microsoft sui videogiochi EA più recenti, ivi compresi FIFA 23 e Need for Speed Unbound.

La nuova offerta speciale si rivolge a tutti coloro che desiderano ampliare la propria ludoteca digitale su Xbox One o Xbox Series X/S per fare spazio ad alcuni dei titoli Electronic Arts più popolari. Acquistando un videogioco del publisher americano su console Xbox, infatti, se ne riceve un altro in regalo.

Per aderire all'iniziativa vi basta aprire l'app Xbox Store richiamabile dalla dashboard della vostra piattaforma verdecrociata d'elezione e selezionare uno dei videogiochi indicati da EA. L'offerta coinvolge quasi tutti i giochi più recenti di Electronic Arts.

Nell'elenco dei titoli interessati dalla promozione "Paghi 1 Prendi 2" troviamo il simulatore calcistico FIFA 23 (qui trovate la nostra recensione di FIFA 23) e l'adrenalinico racer a mondo aperto Need for Speed Unbound, come pure le edizioni Standard e speciali di F1 22 e Madden 23.

Prima di finalizzare l'acquisto del gioco EA di proprio interesse, la console segnala con un apposito riquadro la possibilità di inserire gratuitamente un secondo videogioco dell'editore americano nel proprio carrello. L'offerta sui giochi EA è già attiva su Xbox Store e lo sarà fino alla giornata di lunedì 9 gennaio.