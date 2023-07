Offerte Xbox Store: da Alan Wake a Dragon Ball FighterZ, i migliori sconti per l'estate

Come ogni martedì tornano i Deals with Gold su Xbox Store, una valanga di offerte sui migliori videogiochi Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox Classic, in sconto fino al 24 luglio per tutti gli abbonati Gold e Game Pass Ultimate.

Sono in corso inoltre gli sconti estivi Ultimate Game Sale su Xbox Store con tagli di prezzo fino all'80%, offerte valide per tutto il mese di luglio.

Sconti Xbox Store Deals with Gold

8-Bit Armies Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

8-Bit Hordes Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

8-Bit Invaders! Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

[PROTOTYPE] Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

A Kingdom for Keflings Xbox One Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

A Way Out EA Play 80% Ultimate Game Sale

A World of Keflings Xbox One Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

Aborigenus Xbox One, Xbox Series X|S 67% Spotlight Sale

ABZU Xbox One, Xbox Series X|S 65% Ultimate Game Sale

Adam’s Venture: Origins Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

AereA Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

Aery – The Lost Hero Xbox One X Enhanced 20% DWG*

After Us Xbox Series X|S (Optimized) 35% Ultimate Game Sale

Agatha Christie Collection Xbox One, Xbox Series X|S 40% Ultimate Game Sale

Age of Booty Xbox One Backward Compatible 80% Ultimate Game Sale

Age of Empires II: Definitive Edition Xbox Game Pass 25% Ultimate Game Sale

Age of Empires II: Definitive Edition – Dawn of the Dukes Add-On 30% Ultimate Game Sale

Age of Empires II: Definitive Edition – Dynasties of India Add-On 30% Ultimate Game Sale

Age of Empires II: Definitive Edition – Lords of the West Add-On 30% Ultimate Game Sale

Age of Empires II: Deluxe Definitive Edition Bundle Smart Delivery 25% Ultimate Game Sale

Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

Airoheart Smart Delivery 50% Ultimate Game Sale

Akinofa Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Alan Wake Xbox One Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Alan Wake Remastered Smart Delivery 60% Ultimate Game Sale

Alan Wake’s American Nightmare Xbox One Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Albedo: Eyes From Outer Space Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

Alex Kidd in Miracle World DX Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

Alien Hominid HD Xbox One Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Ancestors: The Humankind Odyssey Xbox One, Xbox Series X|S 75% Ultimate Game Sale

Anno 1800 Console Edition Xbox Series X|S (Optimized) 35% Ultimate Game Sale

Anthem EA Play 75% Ultimate Game Sale

Are You Smarter Than A 5th Grader? Smart Delivery 35% Ultimate Game Sale

ARK: Survival Evolved Smart Delivery 75% Ultimate Game Sale

ARK: Ultimate Survivor Edition Xbox Game Pass 50% Ultimate Game Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

Arkanoid Eternal Battle Smart Delivery 90% Ultimate Game Sale

As Dusk Falls Xbox Game Pass 67% Ultimate Game Sale

Assassin’s Creed Legendary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Ultimate Game Sale

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Ultimate Game Sale

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle Smart Delivery 75% DWG*

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition Smart Delivery 75% Ultimate Game Sale

Assassin’s Creed Valhalla Watch Dogs Legion Bundle Smart Delivery 75% Ultimate Game Sale

Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Alien Hominid HD Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Asura’s Wrath Backward Compatible 80% Ultimate Game Sale

BattleBlock Theater Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Bionic Commando Rearmed 2 Backward Compatible 80% Ultimate Game Sale

Borderlands Backward Compatible 60% DWG*

Borderlands 2 Backward Compatible 60% DWG*

Borderlands 2 Season Pass Add-On 70% DWG*

Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack Add-On 67% DWG*

Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 Add-On 67% DWG*

Borderlands: The Pre-Sequel Games On Demand 70% DWG*

Brothers in Arms; HH Backward Compatible 70% DWG*

Brütal Legend Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

Call of Duty 2 Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Call of Duty 3 Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Call of Duty 4: Modern Warfare Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Black Ops Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Black Ops II Backward Compatible 70% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Black Ops II – Season Pass Add-On 70% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Modern Warfare 2 Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Resurgence Pack Add-On 30% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Stimulus Pack Add-On 30% Ultimate Game Sale

Call of Duty: Modern Warfare 3 Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Call of Duty: World at War Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Capcom Arcade Cabinet: All-In-One Pack Add-On 80% Ultimate Game Sale

Castlevania: Harmony of Depair Backward Compatible 67% Ultimate Game Sale

Contra Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Costume Quest Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

Dark Void Backward Compatible 80% Ultimate Game Sale

Darwinia+ Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

DuckTales: Remastered Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara Backward Compatible 80% Ultimate Game Sale

Dust: An Elysian Tail Arcade 75% Ultimate Game Sale

Fable Anniversary Backward Compatible 75% Ultimate Game Sale

Fable II Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Fable III Backward Compatible 50% Ultimate Game Sale

Flock! Backward Compatible 80% Ultimate Game Sale

Fuzion Frenzy Backward Compatible 67% Ultimate Game

Destiny 2: Lightfall Add-On 50% Ultimate Game Sale

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass Add-On 40% Ultimate Game Sale

Destiny 2: Shadowkeep Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

Destiny 2: The Witch Queen Xbox One, Xbox Series X|S 60% Ultimate Game Sale

Deus Ex: Mankind Divided Xbox One, Xbox Series X|S 85% Ultimate Game Sale

Devil May Cry 4 Special Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

Devil May Cry 5 + Vergil Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil Xbox One, Xbox Series X|S 60% Ultimate Game Sale

Devil May Cry 5 Special Edition Xbox Series X|S (Optimized) 60% Ultimate Game Sale

Devil May Cry HD Collection Xbox One, Xbox Series X|S 67% Ultimate Game Sale

Diablo II: Resurrected Smart Delivery 67% Ultimate Game Sale

Diablo III: Eternal Collection Xbox One X Enhanced 67% Ultimate Game Sale

Diablo Prime Evil Collection Smart Delivery 67% Ultimate Game Sale

Diablo Prime Evil Upgrade Smart Delivery 67% Ultimate Game Sale

Disciples: Liberation Digital Deluxe Edition Smart Delivery 45% Ultimate Game Sale

Dishonored: Death Of The Outsider Xbox Game Pass 80% Ultimate Game Sale

Dishonored: Definitive Edition Xbox Game Pass 75% Ultimate Game Sale

Disintegration Xbox One X Enhanced 67% Ultimate Game Sale

Disney Speedstorm – Deluxe Founder’s Pack Smart Delivery 30% Ultimate Game Sale

Disneyland Adventures Xbox Game Pass 67% Ultimate Game Sale

DmC Devil May Cry: Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Ultimate Game Sale

Dog Duty Xbox One, Xbox Series X|S 90% Ultimate Game Sale

Dolmen Smart Delivery 80% Ultimate Game Sale

Dr. Atominus Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition Xbox One X Enhanced 85% Ultimate Game Sale

Dragon Ball FighterZ – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 65% Ultimate Game Sale

Dragon Ball The Breakers Xbox One, Xbox Series X|S 50% Ultimate Game Sale

Ricordiamo che dal 14 settembre 2023 Xbox LIVE Gold verrà sostituito da Xbox Game Pass Core, tutti gli abbonati Gold diventeranno membri Core e potranno continuare a usufruire di sconti e offerte.