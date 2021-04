Official PlayStation Magazine UK chiude i battenti: nasce dalle sue ceneri la rivista PLAY

Future Publishing ha ufficialmente annunciato che il 187esimo è stato l'ultimo numero di Official PlayStation Magazine UK (OPM), la rivista interamente incentrata sul gaming in casa Sony. Negli ultimi anni si è trattata di una tra le fonti più preziose da cui siamo riusciti a trarre numerose informazioni e retroscena sui giochi PlayStation.

A seguito del pensionamento di OPM UK, che lavorava su licenza ufficiale di Sony, nascerà una nuova rivista che ci offrirà ugualmente una finestra sul mondo di PS5, PS4 e PSVR:

"Il nostro obiettivo è che PLAY vada più lontano e in profondità che mai nel mondo dei giochi per PlayStation. E soprattutto, è realizzato dallo stesso team di scrittori, editori e designer, con lo stesso accesso al settore, qualità di scrittura e passione per tutto ciò che gira attorno al nome di PlayStation.

Ci impegniamo a fornire prospettive uniche e approfondimenti sui più grandi nuovi giochi per PS5, PS4 e PSVR. Quindi, che si tratti delle ultime novità di blockbuster esclusivi come Ratchet & Clank: Rift Apart - il nostro gioco di copertina per il primo numero - o dell'accesso esclusivo ai nuovi studi più in voga, noi abbiamo quello che fa per voi.

Il vostro sostegno nell'ultimo anno, e nei 25 precedenti, ha davvero significato tutto per noi. I vostri messaggi in ogni numero ci hanno aiutato a dare vita al mondo e alla cultura di PlayStation. Quindi, quando lanceremo PLAY, speriamo che continuerete a unirvi a noi ogni mese mentre riportiamo informazioni sui giochi, i problemi e gli eventi più importanti che circondano le console che amiamo.

Un grande ringraziamento da parte di tutto il team e speriamo che possiate amare la nuova rivista tanto quanto noi ci divertiamo a realizzarla".

OPM UK chiude dunque dopo oltre 25 anni di attività, ma la nuova rivista online, PLAY, sembra avere tutto il potenziale per rimpiazzare nel migliore dei modi il suo predecessore.