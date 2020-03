Official Xbox Magazine: la rivista chiude i battenti a più di 18 anni dall'apertura

La redazione di Eurogamer.net riferisce che Future Plc., la casa editrice di Official Xbox Magazine, avrebbe deciso di cessare il supporto all'esperienza editoriale che, partita nel novembre del 2001, ha consentito a tantissimi videogiocatori di conoscere e appassionarsi all'universo Xbox.

Nel comunicare questa triste notizia, Future riferisce che "come molte organizzazioni in questo momento, ci troviamo costretti a prendere delle decisioni difficili. Nel corso di questo periodo abbiamo il dovere di prenderci cura di tutto il nostro personale e l'obiettivo è quello di proteggere il futuro dell'azienda e gli interessi dei nostri clienti. Abbiamo attuato una serie di misure per contenere al minimo il numero di licenziamenti, tra cui significativi tagli agli stipendi dei nostri quadri dirigenziali e del nostro consiglio di amministrazione".

In conseguenza di questa decisione dovuta, stando sempre a Future, a una contrazione delle vendite al dettaglio dei videogiochi in questo periodo dominato dall'attesa per l'uscita delle console nextgen e dal digital delivery, le pubblicazioni mensili dell'edizione in lingua inglese di Official Xbox Magazine si fermeranno al numero 188 di aprile 2020, con Nemesis, Jill e Carlos di Resident Evil 3 Remake in copertina.

La versione in lingua italiana di Xbox Magazine Ufficiale ha chiuso i battenti nel febbraio del 2012, mentre tutti i prodotti editoriali su web di OXM sono stati chiusi in questi anni per poi essere successivamente ripresi da altre realtà del settore come GamesRadar. Fateci sapere con un commento quali ricordi vi legano alla rivista ufficiale di Xbox, dal lancio della prima piattaforma casalinga di Microsoft (avvenuto proprio a fine 2001) a queste settimane ricche di notizie sull'hardware di Xbox Series X.