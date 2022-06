Offroad Unchained: il nuovo racing game gratis di Red Bull sfreccia su iOS e Android

Le fucine digitali della Red Bull Media House sfornano Offroad Unchained, un nuovo racing game destinato a sfrecciare su dispositivi mobile iOS e Android a partire da oggi, venerdì 17 giugno.

L'ultima esperienza corsistica della software house interna a Red Bull ci proietta in una dimensione multiplayer con adrenaliniche sfide PvP. Offroad Unchained propone tutta una serie di fuoristrada personalizzabili e potenziabili partecipando alle numerose modalità in rete ambientate in tracciati sterrati, innevati e forestali.

Il sistema di progressione elaborato da Red Bull annovera anche delle Leghe da scalare per avere accesso a nuovi veicoli, ciascuno ispirato ai bolidi e agli atleti più iconici della scuderia RedBull, come Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Francisco "Chaleco" López, Catie Munnings, Sebastien Loeb, Timmy Hansen, Kevin Hansen, Carlos Sainz, Andy Mc Millen e Cristina Gutierrez.

Tra una gara e l'altra si potrà mettere mano dentro al cofano ed elaborare il motore, la trazione, le sospensioni o la nitro del proprio veicolo attingendo alle componenti sbloccate dal proprio pilota digitale insieme a delle personalizzazioni estetiche e funzionali per i fuoristrada, ivi comprese le decalcomanie e la verniciatura.

Il lancio di Offroad Unchained è previsto per oggi, venerdì 17 giugno, su tablet e smartphone iOS e Android: come sottolineato da Red Bull, il gioco adotta la formula dei free-to-play e, di conseguenza, può essere scaricato gratuitamente su App Store e Google Play.