Oggetti gratis per RAGE 2, TES Online e Blades seguendo la conferenza Bethesda!

Per la quinta volta nella sua storia, Bethesda terrà una conferenza all'Electronic Entertainment Expo. Il protagonista assoluto di quest'anno sarà DOOM Eternal, ma non mancheranno sicuramente tante altre sorprese.

Come se questo non fosse già abbastanza, la compagnia del Maryland ha deciso di fornire ulteriori incentivi ai giocatori che seguiranno la conferenza in diretta, che dalle nostre parti inizierà alle 02:30 di lunedì 10 giugno. Stiamo parlando di una serie di oggetti esclusivi di RAGE 2, The Elder Scrolls: Online e The Elder Scroll: Legends!

Tutti coloro che si sintonizzeranno sul canale Twitch di Bethesda per assistere al media briefing verranno ricompensati con i seguenti Twitch Drops:

The Elder Scrolls Online : cinque Ouroboros Crown Crates e una cavalcatura Clouded Senche-Leopard, che verranno assegnati in gioco entro il 19 giugno. Ci sono due modi per ottenerli. PC/MAC - sul sito elderscrollsonline.com collegate il vostro account ESO al vostro account Twitch, poi seguite l’evento sul canale Twitch di Bethesda; Xbox One e PS4 - accedete a ESO tra le 21:00 del 9 giugno e le 05:00 del 10 giugno, e uccidete un mostro qualsiasi.

: cinque Ouroboros Crown Crates e una cavalcatura Clouded Senche-Leopard, che verranno assegnati in gioco entro il 19 giugno. Ci sono due modi per ottenerli. PC/MAC - sul sito elderscrollsonline.com collegate il vostro account ESO al vostro account Twitch, poi seguite l’evento sul canale Twitch di Bethesda; Xbox One e PS4 - accedete a ESO tra le 21:00 del 9 giugno e le 05:00 del 10 giugno, e uccidete un mostro qualsiasi. RAGE 2 : esclusiva skin per il fucile d’assalto, ottenibile semplicemente seguendo la diretta. La skin verrà consegnata durante la settimana dell’E3 2019.

: esclusiva skin per il fucile d’assalto, ottenibile semplicemente seguendo la diretta. La skin verrà consegnata durante la settimana dell’E3 2019. The Elder Scrolls Legends: nuovo ed esclusivo dorso Falena Ancestrale, ottenibile seguendo la diretta. Verrà consegnato durante la settimana dell'E3 2019.

Se non lo avete già fatto, assicuratevi di collegare i vostri account Bethesda e Twitch, requisito fondamentale per ricevere i Twitch Drops. Potete farlo recandovi nella sezione Linked Accounts del sito di Bethesda e cliccando su "Aggiunti un account di piattaforma, social media o gioco".