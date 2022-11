Oggi è l'11 novembre 2022... in un mondo ideale, staremmo giocando a Starfield

Sapete che giorno è oggi? 11 novembre, data carica di simbologie e superstizioni, ma a noi questo interessa relativamente, in realtà oggi è il giorno di lancio di Starfield... o meglio lo sarebbe stato, ma così non è purtroppo.

Starfield era atteso per l'11 novembre 2022 ma lo scorso mese di maggio il gioco Bethesda è stato rinviato al 2023 insieme a Redfall di Arkane. Niente Starfield dunque, per mettere le mani sul titolo bisognerà aspettare un non meglio precisato giorno del prossimo anno.

Ma chi segue da vicino le produzioni Bethesda saprà che l'11 novembre è una data assolutamente simbolica per la compagnia dal momento che l'11 novembre 2011 (11/11/2011 o 11/11/11 se preferite) veniva pubblicato The Elder Scrolls V Skyrim, titolo che oggi compie... undici anni.

Insomma, un intreccio di date notevole, che però purtroppo non ha aiutato nella pubblicazione di Starfield, sarebbe stata sicuramente una bella occasione per ricordare anche l'anniversario di Skyrim e rendere omaggio a questa data simbolica per Bethesda.

Non ci resta che aspettare per scoprire la data di uscita di Starfield, chissà che i The Game Awards di dicembre non possano essere l'occasione giusta per annunciare la data di lancio del nuovo blockbuster di Bethesda Game Studios.