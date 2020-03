Oggi 19 marzo su Twitch: DOOM Eternal, EveryDay con Todd, A Night With Falconero

Continuano gli appuntamenti live sul canale Twitch di Everyeye.it con un palinsesto che prevede anche oggi sei trasmissioni dalla prima metà della mattinata e fino alla tarda serata.

Alle 10:00 nuovo appuntamento con EveryDay, colazione e gameplay in compagnia di Tommaso "Todd" Montagnoli fino alle 12:00, si prosegue poi proprio a mezzogiorno con DOOM Eternal giocato da Alessandro Bruni. Alle 17:00 torna SchiacciSempre con Mortal Kombat 11 e il nuovo DLC di Spawn mentre alle 19:00 arriva Il Green con Apex Legends.

Alle ore 20:00, il riassunto delle notizie più interessanti della settimana con 7 Giorni Il Rotocalco Videoludico, alle 21:00 nuova puntata di A Night With con Francesco Fossetti e Falconero, quattro chiacchiere con uno dei creator più in vista della community videoludica di YouTube Italia.

Vi aspettiamo quindi in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show possono essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.