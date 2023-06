È oggi l'anniversario dell'uscita del primo Sonic e di Super Mario 64, due pietre miliari

Non è un caso se SEGA terrà oggi la diretta dedicata alle novità di Sonic Superstars e ad altri progetti legati al porcospino blu. Il 23 giugno è infatti l'anniversario dell'uscita del primo capitolo della serie, oltre che di un altro storico videogioco: Super Mario 64.

Il primo capitolo di Sonic è infatti arrivato nei negozi nell'ormai lontanissimo 23 giugno 1991 e ciò significa che la mascotte di SEGA spegne oggi la bellezza di 32 candeline. Per quello che riguarda invece il platform 3D più famoso di sempre, ovvero Super Mario 64, il suo debutto avvenne proprio il 23 giugno del 1996 nel solo territorio giapponese. Gli utenti americano dovettero attendere fino al 26 settembre 1996 per poterci giocare ed in Europa l'attesa fu ancora più lunga, visto che il gioco raggiunse gli scaffali solo il 1 marzo 1997, quasi un anno dopo.

Si tratta in entrambi i casi di giochi che hanno lasciato il segno e che, dopo tutti questi anni, continuano ad essere molto amati dai videogiocatori di tutto il mondo, che non vedono l'ora di provare le future iterazioni di tutte e due i brand.

A tal proposito, vi ricordiamo che giusto un paio di giorni fa Nintendo ha annunciato in occasione del Direct il nuovo Super Mario Bros Wonder.