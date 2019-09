Al via oggi la beta di Call of Duty Modern Warfare in accesso anticipato su PS4

Siete pronti a partire? Caricate i fucili e... scaricate la demo, visto che la versione beta di Call of Duty Modern Warfare, attesissimo ritorno della celebre saga shooter di Activision, è disponibile da oggi in accesso anticipato su PlayStation 4.

La beta infatti arriva prima sulla console di Sony a partire da oggi fino al 16 Settembre, anche se con alcune restrizioni. Il 12 e il 13 Settembre ad esempio, sarà aperta soltanto a chi ha effettuato il pre-order del gioco. Dal 14 al 16 Settembre invece l'accesso alla beta sarà garantito per tutti i possessori di PS4.

È previsto poi un secondo scaglione dal 19 al 23 Settembre, al quale potranno partecipare anche gli utenti PC e Xbox One. Anche in questo caso, sarà effettuata una divisione per giorni: il 19 e 20 Settembre potranno accedere al gioco tutti i possessori di PS4, e gli utenti PC e Xbox One che hanno prenotato il gioco. Dal 21 al 23 Settembre invece la beta sarà aperta come già avvenuto ai giocatori PS4 e PC, e per tutti gli utenti Xbox che possiedono un abbonamento Live Gold.

L'attesa è finita, dunque. Per approfondire sul gioco ed arrivare preparati all'appuntamento con la demo, date un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare e alla nostra prova del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare.