Oggi il Calendario dell'Avvento di GameStop è pieno di sorprese epiche

Manca sempre meno a Natale e il Calendario dell'Avvento di GameStop diventa sempre più ricco: oggi in particolare sono tantissime le sorprese online e in negozio, valide fino alle 23:59 di domenica 17 dicembre. Siete pronti per nuove occasioni di risparmio?

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop troviamo Street Fighter 6 Lenticular Edition a 29.98 euro, Lies of P a 39.98 euro e UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi (regalo di Natale perfetto per i nostalgici) a 34,98 euro per PS5 e 29.98 euro per PS4 e Xbox.

Persona 5 Tactica è in sconto a 34.98 euro (prezzo valido per le versioni PlayStation, Xbox e Switch), a 24.98 euro troviamo invece Like A Dragon Ishin mentre Yakuza Like A Dragon costa solamente 19.98 euro, prezzo valido per le versioni PS5, Xbox One e PS4.

Passando agli accessori, in offerta ci sono le cuffie Sades Spirits, Rasta e Locust Plus a 16.98 euro, varie colorazioni disponibili tra cui nero, blu, rosso, arancione, giallo e rosa, a seconda delle disponibilità presenti sul sito e nei negozi.

Tutte le promo di GameStop indicate qui sopra sono valide online e nei punti vendita solo per la giornata di domenica 17 dicembre, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.