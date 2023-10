Oggi non ci sono più, ma quanto erano belli i manuali dei giochi! Qual è il tuo preferito?

Ormai non esistono praticamente più, ed è un gran peccato. Parliamo dei manuali dei videogiochi, un tempo vero e proprio tassello fondamentale dell'esperienza videoludica, oggi diventati rari oggetti da collezione. Che peccato, vero?

E' vero, forse i manuali non servono più, i comandi sono illustrati in praticamente tutti i menu di ogni moderno videogioco e per conoscere la trama beh... basta andare su Wikipedia. Un tempo, i manuali di istruzioni contenevano tutto questo e anche di più, molte istruzioni d'uso erano corredate da artwork strepitosi, trucchi, pagine vuote per annotare codici e password, e magari anche da qualche adesivo.

Esistevano videogiochi con manuali enormi, veri e proprio trattati (pensiamo ai manuali di giochi come Age of Empires o Flight Simulator), manuali minuscoli di poche pagine, manuali inutili e manuali di cento pagine tradotti in (almeno) dieci lingue... oggi tutto questo non esiste.

Certo, ci sono i manuali digitali, ma diciamolo... non è proprio la stessa cosa! In rete non mancano progetti di archiviazione, ad esempio c'è chi ha digitalizzato in 4K i manuali di tutti i giochi PS2 e chi propone le scansioni dei manuali dei giochi SNES.

Noi però vogliamo aprire una ferita nei tuoi ricordi e per questo chiediamo di dirci nei commenti qual è quel manuale che hai sfogliato migliaia di volte (sì, anche in bagno, tanto lo sappiamo), talmente tante da restare stampato in maniera indelebile nella tua memoria.