Oggi è il Pokemon Day, annunciate tante iniziative speciali per festeggiare

Oggi è il, un giorno che commemora il lancio dei primissimi videogiochi Pokémon in Giappone nel 1996. Partecipa ai festeggiamenti usando l'hashtagsui Social Netwotk per condividere i tuoi momenti più significativi in compagnia dei mostriciattoli tascabili.

Guarda gratis il film Pokémon Scelgo te! in versione integrale. La pellicola sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato sul sito TV Pokemon o tramite l'app dedicata.

Pikachu torna in Pokémon GO con un nuovo cappello speciale: questa rara ed esclusiva versione di Pikachu conoscerà la mossa Regalino, regalando una tripla dose di polvere di stelle al momento della cattura.

In arrivo un nuovo set di Lenti per Snapchat con protagonisti Bulbasaur, Charmander e Squirtle, disponibili per un periodo limitato a partire da oggi.