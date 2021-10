Quanto vale oggi un SEGA Game Gear degli anni '90?

Sebbene sia ormai da un ventennio che SEGA non realizza nuovi hardware, le sue console sono rimaste nella memoria di chi ha avuto la fortuna di viverle all'epoca. In particolare sono il Dreamcast e il Mega Drive ad essere ricordati con maggiore affetto dai giocatori, anche grazie a un parco titoli di tutto rispetto.

SEGA tentò tuttavia anche la strada del mercato hardware portatile all'inizio degli anni '90 con il Game Gear. Pur restando schiacciato dallo strapotere del Game Boy di Nintendo, la console era all'epoca tecnicamente all'avanguardia, con tanto di giochi a colori e uno schermo più luminoso rispetto a quanto offerto dal diretto concorrente, a fronte magari di un d-pad meno preciso. Il Game Gear incarna la follia degli anni 90 ed ha scritto a suo modo una piccola pagina di storia videoludica. Ma se vorreste recuperare questo cimelio del passato, sapete quanto vale oggi un Game Gear?

Ebbene, il sistema portatile SEGA non è esattamente tra più economici da recuperare, e nel mercato collezionistico raggiunge oggi valori che vanno ben oltre i 100 euro. Si possono trovare modelli in ottime condizioni venduti anche a cifre che sfiorano i 200 euro, numeri destinati a salire ulteriormente qualora la console viene messa in vendita completa di scatola oppure con alcuni giochi allegati. Al solito in questi casi molto dipende anche dalla fortuna: si potrebbe ad esempio trovare un Game Gear in un mercatino delle pulci a prezzi molto più abbordabili, oppure accordarsi con un venditore privato che intende semplicemente liberarsene senza fatica e risparmiare. Ad ogni modo, trovare un Game Gear a prezzi abbordabili non sarà impresa semplice, come potete verificare cercando un SEGA Game Gear su eBay.

Restando in tema, lo avete letto il nostro speciale sulla storia delle console portatili?