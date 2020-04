Al via oggi la settimana dedicata a Final Fantasy 7 Remake, seguiteci su Twitch!

Ci siamo! Quella appena iniziata è senza dubbio la settimana di Final Fantasy VII Remake, venerdì 10 aprile il gioco Square Enix sarà finalmente disponibile, nell'attesa abbiamo deciso di tenervi compagnia su Twitch tutti i giorni con una serie di live dedicate proprio a FF7.

Si inizia oggi alle 12:00 con un Talk Show e si continua con appuntamenti quotidiani per tutta la settimana con le sole eccezioni di giovedì 8 e domenica 11 aprile. Questa settimana arriverà anche la recensione di Final Fantasy 7 Remake e sarà quindi uno spunto di discussione per ritrovarsi e commentare insieme il ritorno di un classico.

Inoltre più avanti vi mostreremo anche il gameplay, dunque l'invito è quello di iscriversi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, seguiteci anche su YouTube attivando la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video pubblicati, non mancheranno sorprese.



Di seguito la scaletta completa delle dirette in programma per i prossimi sette giorni.

Lunedì 6 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 12:00 - Speciale: Final Fantasy VII

Ore 15:00 - Resident Evil 3: Resistance

Ore 17:00 - Resident Evil 3 Discomfort Zone

Ore 21:30 - Call of Duty Warzone feat Kikachan87

Martedì 7 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Speciale: Final Fantasy VII

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - DOOM Eternal

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Valorant feat. Giorno Gaming

Mercoledì 8 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Genshin Impact

Ore 17:00 - Speciale: Final Fantasy VII

Ore 21:00 - Sea of Thieves

Giovedì 9 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - DOOM Eternal: Battle Mode

Ore 15:00 - Resident Evil 3 Discomfort Zone

Ore 17:00 - The Last of Us

Ore 19:00 - Warzone feat il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - Valorant feat. GiornoGaming

Venerdì 10 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - GTA Online

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Speciale: Final Fantasy VII feat Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: To the Moon feat Be_Frankie

Sabato 11 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Speciale: Final Fantasy VII

Ore 17:00 - Granblue Fantasy feat SchiacciSempre

Domenica 12 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League Community Event

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!