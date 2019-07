Al via oggi la Stagione 2 di Apex Legends: orario, download e aggiornamento

Apex Legends ha vissuto un periodo di alti e bassi dal suo lancio risalente a Febbraio. All'inizio sembrava fosse "the next big thing", in grado di raggiungere 50 milioni di giocatori nel primo mese dal lancio, e intaccando perfino il trono di Fortnite per quanto riguarda gli stream su Twitch.

Dopo il lancio della prima stagione però, l'interesse verso il gioco ha cominciato ad affievolirsi, complice anche un supporto non proprio eccellente da parte di Respawn, che nel frattempo ha anche iniziato a lavorare su Star Wars: Jedi Fallen Order, ed alcuni fan si sono sentiti quasi "abbandonati", in favore del nuovo titolo di EA su Guerre Stellari.

La Stagione 2 di Apex Legends, in arrivo finalmente oggi, tenterà di riconquistare molti dei fan perduti con tante novità, come l'arrivo dei leviatani, che porteranno un bel po' di distruzione all'interno della mappa, come visto già nei trailer della Stagione 2 di Apex Legends. Prevista anche l'introduzione di una nuova leggenda, Wattson, che ha l'elettricità come caratteristica elementale principale.

Ci sarà inoltre l'introduzione delle sfide giornaliere e settimanali. Come scritto da Respawn: "Non vogliamo inserire delle sfide ridicole che cambiano drasticamente il modo di giocare, ma ci saranno delle sfide che proporranno delle variazioni interessanti e in modo da rendere il gioco più divertente. Questa aggiunta inoltre, dovrebbe far sì che i giocatori possano impiegare solo poche ore a settimana nel gioco, per ottenere comunque dei progressi interessanti all'interno del Battle Pass".

Come detto, l'aggiornamento con il quale sarà introdotta la seconda stagione di Apex Legends sarà online oggi, intorno alle 19 ora italiana. Preparatevi perché sarà un update piuttosto corposo, visto che si parla di un file di circa 20 GB da scaricare.

Siete pronti? Cosa vi aspettate dalle novità annunciate da Respawn?