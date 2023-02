Oggi si terrà la finale delle Baolo Championship Series alla H-Farm: pronti allo show?

A metà gennaio abbiamo visto le squadre partecipanti alle Baolo Championship Series 2023, preparandoci a una nuova competizione tutta italiana per intrattenere la community nostrana di League of Legends. Ebbene, finalmente è arrivato il momento della finale che, per giunta, si terrà in LAN alla H-Farm.

Sull’onda delle Tyler1 Championship Series, Paolocannone e QLASH hanno realizzato questo torneo competitivo pensato coinvolgendo i principali streamer italiani del MOBA targato Riot Games. Si tratta di un evento che già in passato ha riscosso molto successo ma che, in questa edizione specifica, sta vedendo un vero e proprio boom.

Nella giornata di oggi si terrà, dunque, la finale presso il campus H-Farm, dove QLASH sta preparando da giorni tutto ciò che serve per accogliere il pubblico. L’evento in pochi giorni ha registrato oltre 400 biglietti ceduti ai fan a costo zero, e si appresta a confermarsi come una delle competizioni di riferimento in Italia. Del resto, la voglia di incontrare i propri streamer preferiti è davvero molta.

Per quanto riguarda le squadre che si sfideranno, da un lato del palco ci sarà il team di Paolocannone che conta su Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon e, naturalmente, il capitano Paolocannone. Dall’altro, invece, ci saranno Midna, Lazuriel, CuginoRap, Counter e Allerendys, ovvero il team di Counter. La sfida si terrà alla Meglio di 5 e verrà trasmessa in streaming su Twitch sui canali dei content creator coinvolti, in primis Paolocannone. Pronti allo spettacolo?

Parlando dello stesso titolo, sappiate che con la Patch 13.3 arriveranno nerf per Zac e K’Sante.