Oggi è il The Last of Us Day: ci saranno novità sul multiplayer e la serie TV HBO?

Oggi si celebra il The Last of Us Day (precedentemente conosciuto come Outbreak Day fino al 2020, quando la ricorrenza ha cambiato nome a causa della pandemia Covid-19) e la community spera in tante sorprese legate alla serie Naughty Dog. Ma quante possibilità ci sono di assistere a nuovi annunci?

Push Square afferma che "quasi certamente" vedremo un nuovo trailer della serie TV di The Last of Us di HBO, ipotesi assolutamente possibile e del resto quale miglior occasione per promuovere il serial televisivo basato sul gioco Naughty Dog?

Nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile presentazione del gioco multiplayer di The Last of Us, con Neil Druckmann che si è divertito a stuzzicare la community su Twitter con una GIF che contribuisce ad alimentare il mistero.

In un giorno così importante per TLOU, è certamente lecito attendersi novità sulla serie ma sembra decisamente troppo presto per parlare di un ipotetico The Last of Us Parte 3. Naughty Dog potrebbe però svelare la data di uscita di The Last of Us Parte 1 per PC o magari annunciare una riedizione di The Last of Us Parte 2, ma si tratta solamente di speculazioni prive di fondamento. Non ci resta che attendere le prossime ore per saperne di più.