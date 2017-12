Come preannunciato nella giornata di ieri, l'evento invernale "L'Aurora", pensato per le imminenti festività natalizie, è da ora disponibile in

Oggi torna L’Aurora, l’evento invernale di Destiny 2. Date il benvenuto al nuovo anno con una celebrazione dedicata a tutti i fan di Destiny.

L’evento celebrativo include decori stagionali, nuove attività nelle aree social, il ritorno della modalità Pandemonio nel Crogiolo e palle di neve da lanciare ai nemici durante gli Assalti. Ogni settimana, i giocatori che completeranno le Pietre Miliari potranno ottenere nuove ricompense, inclusi oggetti speciali dedicati a L’Aurora.

Destiny 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. In calce alla notizia trovate una serie di immagini rilasciate da Bungie in concomitanza con il lancio dell'evento "L'Aurora". Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ieri ha debuttato il primo numero della serie a fumetti "La Caduta di Osiride".