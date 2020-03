Oggi su Twitch: Domande e Risposte Deluxe, Cydonia gioca a Pokemon Mystery Dungeon DX

Come ogni venerdì torna il Q&A Deluxe sul canale Twitch di Everyeye, due ore di Domande e Risposte sui giochi più caldi del momento (e non solo) in compagnia della redazione, a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio.

Come sempre vi invitiamo a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, i più interessanti troveranno risposta in diretta. Alle 17:00 invece spazio a Cydonia che giocherà con Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, remake di Pokemon Mystery Dungeon (uscito originariamente su GBA e DS nel lontano 2005) disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch. Alle 21:00 torna Be_Frankie con A Tutto Indie, protagonista di questa nuova puntata l'apprezzato The Stanley Parable.



