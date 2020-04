Oggi su Twitch: maratona speciale dall'ora di pranzo

Come avrete letto nella programmazione settimanale su Twitch, il palinsesto di oggi non prevede molti appuntamenti se non la consueta colazione con Everyeye (in compagnia di Alessandro Bruni) e una mega maratona ore 13:00.

All'ora di pranzo Francesco Fossetti sarà in diretta per chiacchierare con voi e intrattenervi per quasi tutto il pomeriggio, un modo per farvi compagnia in questo mercoledì di fine aprile. Non sono escluse sorprese e dunque di invitiamo a sintonizzarvi alle 13:00 in punto sul canale Twitch di Everyeye.it per seguirci in questa folle diretta.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che le trasmissioni più interessanti in onda sul canale come i live gameplay dei giochi del momento e gli approfondimenti saranno disponibili in replica poche ore dopo anche sul canale YouTube Everyeye On Demand, potete così vedere tutti gli show in differita secondo i vostri tempi. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.