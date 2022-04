OIES conferma: ci sono 5 milioni di gamer in Italia, meglio gaming del calcio

Durante gli Esports Business Days organizzati da OIES alla Fiera di Rimini, YouGov ha presentato una nuova ricerca che ci svela i dati del mondo videoludico ed esport in Italia. I risultati parlano chiaro: gli adolescenti preferiscono i videogiochi al calcio.

La ricerca in questione, pubblicata con il titolo “The World of Esports: a global view of the facts and the most loved brand among Italian gamers”, ci illustra anche una prospettiva globale in merito al settore esport con comparazioni basate su età, genere e provenienza, oltre alla percezione dei gamer italiani verso altri settori come moda, ristorazione, confectionery, automotive e sport.

Partendo dalla panoramica internazionale scopriamo che le persone in tutto il mondo che guardano o seguono competizioni di sport elettronici sono 320 milioni. La distribuzione non è omogenea ed è possibile trovare mercati in cui gli esport sono seguiti da fette molto importanti di popolazione. È questo il caso di Filippine, Cina e Turchia, dove l'interesse per il settore supera addirittura quello per il calcio, o di altri paesi come Indonesia, Sudafrica e Brasile dove ad essere interessata è ben il 16% della popolazione. Scenari molto diversi invece in occidente dove, per quanto in crescita, il numero degli spettatori è più basso, e oscilla dal 2% di UK al 6% della Polonia. L’Italia è al 4% in compagnia di USA, Canada, Spagna, Svizzera, Irlanda, Austria e Bulgaria.

I giochi più seguiti a livello globale sono i MOBA e gli FPS, e i titoli con più follower sono League of Legends (41%), Arena of Valor (36%), Call of Duty (in crescita con il 25%) e Counter-Strike: Global Offensive (21%). Volendo fare una comparazione con il calcio, scopriamo che nella fascia che va dai 18 ai 34 anni sono di più i fan degli esports: in particolare, si tratta del 41% contro il 17% di appassionati di calcio nella fascia 18-24 e del 34% contro il 26% nella fascia 25-34 anni.

A livello nazionale, scopriamo che coloro che giocano ai videogiochi almeno 14 ore alla settimana sono 5,17 milioni di persone, il 10% della popolazione maggiorenne, suddivisi per il 55% in uomini e il 45% in donne. Quando si tratta del tema sostenibilità, i gamer sono decisamente più sensibili rispetto al resto degli Italiani. Della prima categoria, infatti, il 10% (contro il 6%) ha fatto una donazione per la conservazione dell'ambiente negli ultimi tre mesi. Questo tema tocca anche la moda, e non è un caso che il 28% dei gamer (contro il 18%) acquisti abitualmente vestiti realizzati da marchi sostenibili. La differenza maggiore tra le due categorie sta nella disposizione a pagare di più per una forma di energia sostenibile: il 47% tra i gamer è d'accordo, contro solamente al 16% della popolazione italiana.

L'ultima parte della ricerca si concentra, come anticipato, sulla percezione dei brand da parte dei gamer italiani. A distinguersi tra i brand più chiacchierati sono quelli che da anni investono in questo settore: tra le marche di moda sonno Gucci e Balenciaga, nell'ambito della ristorazione è Burger King, mentre nel settore automobilistico troviamo in cima alla classifica Mercedes-Benz. Si distinguono solo, per la confectionery, Misura e Bistefani, che non presidiano ancora direttamente questo settore. La “migliore impressione”, invece, la ottengono Domino’s Pizza e tre brand sportivi d’oltreoceano: NFL, World Baseball Classic e NHL.

“Volendo concentrarsi sui numeri nazionali, lo scenario che emerge da questa nuova ricerca di YouGov sembra molto interessante – hanno commentato Enrico Gelfi e Luigi Caputo, co-founder dell’OIES – sia per le caratteristiche peculiari del core target, molto inclusivo, responsabile e predisposto all’interazione con i brand, sia per l’elenco delle aziende che i gamer tendono a preferire, premiate apparentemente più per l’aderenza ai loro valori, che alla capacità di soddisfare le loro esigenze d’acquisto”.