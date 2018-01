OK K.O.! Let's Play Heroes esce su PC, Xbox One e PS4 il 23 gennaio

Come annunciato nella giornata odierna dasarà ufficialmente pubblicato il 23 gennaio prossimo su PC, PlayStation 4 e Xbox One in Europa e Nord America.

Sviluppato da Capybara Games, OK K.O.! Let’s Play Heroes è basato sull'omonima serie animata, e si presenta come un colorato e vivace picchiaduro a scorrimento con elementi da action-adventure. La sceneggiatura del gioco sarà scritta in collaborazione con Ian Jones-Quartey, autore della serie cartoon (nonché dell'apprezzato Adventure Time).

OK K.O.! Let’s Play Heroes sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 23 gennaio 2018. Potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer e ad un set di immagini che trovate rispettivamente in cima e in calce alla notizia.