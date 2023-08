Ok, Nintendo Switch 2 potrebbe uscire presto.... ma i giochi? Per ora nessun annuncio

Da qualche giorno si fa un gran parlare della nuova console Nintendo, l'ultimo rumor in ordine cronologico vorrebbe Nintendo Switch 2 presentata alla Gamescom di Colonia in programma la seconda metà di agosto. Sarà vero? Difficile dirlo, ma l'hype sta crescendo a vista d'occhio... manca però qualcosa all'appello: i giochi!

Fino ad oggi si è parlato di rumor sulla data di uscita, presunte specifiche tecniche, si è discusso della natura ibrida e dello schermo LCD ma non si è mai parlato dei giochi. Sì, sappiamo che alcuni studi hanno già i dev kit di Nintendo Switch 2 e stanno preparando i giochi di lancio, ma quali sono questi team e che giochi possiamo aspettarci?

Il primo nome che viene in mente ovviamente è quello di Metroid Prime 4 al lancio di Nintendo Switch 2: possibile? Noi ci speriamo, ma è difficile capire in che stato sia il progetto dal momento che in oltre quattro anni non abbiamo visto nemmeno uno screenshot o un teaser.

MercurySteam sembra avere i dev kit di Switch 2 e lo studio spagnolo potrebbe essere al lavoro su un sequel di Metroid Dread, titolo che tanto successo ha riscosso su Switch. E che dire di Mario Kart 9? Se ne parla da anni, potrebbe uscire al lancio della nuova console? Magari...

E che dire di Super Mario? Nel 2023 escono Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG, Nintendo potrebbe avere un nuovo gioco già pronto per il prossimo anno? Forse è troppo presto, anche se chiaramente tutti sogniamo un Super Mario Odyssey 2. E ancora, Donkey Kong, F-Zero, Star Fox, IP dormienti da anni che potrebbero rendere grandiosa la lineup di lancio di Nintendo Switch 2.

Passando agli editori di terze parti, sappiamo che Activision porterà Call of Duty su console Nintendo per almeno dieci anni a partire dal 2024, dunque un gioco della serie COD al lancio della console sembra molto probabile. Ubisoft potrebbe essere della partita con Just Dance e qualcosa potrebbe arrivare anche dagli editori giapponesi come Square Enix e Capcom, ma è difficile fare ipotesi in questo caso.

E voi cosa ne pensate? Quali giochi potrebbero accompagnare il lancio di Nintendo Switch 2 nel 2024?