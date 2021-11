Okami 2, Kamiya vuole realizzarlo: 'sento di aver lasciato un lavoro incompiuto'

Come ormai ampiamente noto al grande pubblico, in origine Okami 2 era in sviluppo presso Capcom, con il progetto che fu però successivamente cancellato dalla compagnia.

Ad anni di distanza dal primo esordio dell'Action Adventure, poi riproposto su hardware contemporanei con Okami HD, sono però ancora molte le richieste di un sequel da parte degli appassionati. Sul possibile ritorno dell'IP, si è spesa anche Ikumi Nakamura, con la professionista che nell'estate 2020 si diceva disposta ad intercedere personalmente con Capcom. Da allora, tuttavia, non vi sono mai stati ulteriori aggiornamenti su di un Okami 2, del quale torna ora a parlare Hideki Kamiya.

Nel corso di un'intervista, il Director di Platinum Games ha infatti ricordato il processo che ha portato alla nascita del primo Okami. "Quando stavo lavorando ad Okami, - ha spiegato - non pensavo che avrei mai lasciato Capcom per lavorare da un'altra parte". Di conseguenza, ha spiegato, era certo che avrebbe presto potuto lavorare ad un sequel del gioco. Con questa convinzione, il team ai tempi lasciò in sospeso diversi aspetti di Okami, sia sul fronte della storia sia su quello del gameplay, con la convinzione che avrebbe sempre potuto espanderne l'universo in un Okami 2. "Ma le cose sono andare diversamente", ha ricordato Kamiya.



Inizialmente, ha inoltre aggiunto l'autore, Okami non fu un grande successo commerciale. Solo col tempo, e con la successiva pubblicazione di Okami HD, un pubblico più ampio iniziò a interessarsi alla pubblicazione di un secondo capitolo, rivolgendo diverse richieste a Capcom e allo stesso Hideki Kamiya: "Hanno iniziato a esserci sempre più persone ansiose di sapere di più sui punti lasciati in sospeso, e che chiedevano un sequel. Più osservo questo fenomeno, più sento di aver lasciato un lavoro incompiuto. C'è sempre una parte di me che pensa che dovrei occuparmene ad un certo punto. Un giorno vorrei farlo".



E voi, sareste felici dell'annuncio di un Okami 2?