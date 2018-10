Okami entra per la seconda volta nel libro del Guinness World Record

Nel corso del New York Comic Con 2018, tenutosi dal 4 al 7 ottobre, Capcom ha annunciato che Okami è entrato per la seconda volta nel libro del Guinness dei Primati, vincendo il premio come "Gioco più acclamato dalla critica con un animale come protagonista".

L'amatissimo gioco firmato Capcom e Clover Studio si era già guadagnato un altro Guinness World Record nel 2006, in quanto "gioco eletto Game of the Year con il minor successo commerciale", un primato che sicuramente all'epoca non ha fatto fare i salti di gioia ai dirigenti della compagnia e allo studio di sviluppo. Okami debuttò originariamente su Playstation 2 in Giappone e Nord America nel 2006, per poi arrivare in Europa a febbraio 2007. La stampa videoludica internazionale riservò al gioco una calorosa accoglienza che tuttavia non si tradusse in un successo di vendite. Con il passare degli anni e il lancio di svariati porting, tuttavia, Okami è diventato per molti giocatori un vero e proprio cult, e oggi è considerato da molti sviluppatori una fonte di ispirazione e vera e propria pietra miliare della storia dei videogiochi. Se non lo avete ancora provato, potete recuperare Okami HD su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).