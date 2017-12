Okami HD/4K Video Recensione: il classico di Clover Studio torna su PS4, Xbox One e PC

Sono passati più di dieci anni dall’esordio dinel panorama videoludico: nato da un’idea di, il capolavoro digiunge ora su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In questa edizione rimasterizzata la straordinaria bellezza del colpo d'occhio viene esaltata dalla risoluzione in 4K su PC, PS4 Pro e Xbox One e dal Full HD su PS4 e Xbox One. Okami è ancora oggi un classico senza tempo, un gioiello sviluppato con amore e passione.

Un titolo imperdibile, ora più che mai. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Okami HD/4K, il gioco è disponibile da oggi su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One in formato retail e digitale.