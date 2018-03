Durante ilè arrivato un annuncio molto interessante per gli utenti della console ibrida: la grande N ha infatti confermato che Okami HD sarà disponibile anche sunel corso di questa estate.

La prima edizione di Okami HD uscì su PlayStation 3 nel 2012, per poi ripresentarsi anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One con una recente riedizione pubblicata da Capcom. Come confermato nel trailer proposto in cima alla notizia, il remaster in alta definizione di Okami arriverà anche sul Nintendo eShop di Switch durante questa estate.

Per saperne di più sulla data di lancio esatta non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nintendo e Capcom.