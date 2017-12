Okami HD e PlayerUnknown's Battlegrounds tra le novità di Xbox Store

ha pubblicato la lista delle ultime novità in arrivo sunella giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre: anche questa settimana il negozio online disi aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Okami HD, PlayerUnknown's Battlegrounds, Resident Evil VII Gold Edition e l'apertura dei preordini di A Way Out.

Novità Xbox One

PlayerUnknown's Battlegrounds (29.99 euro)

Resident Evil VII Biohazard Gold Edition (44.99 euro)

Hello Neighbor (19.99 euro)

Okami HD (19.99 euro)

10tons Action Puzzle Bundle (9.99 euro)

Fearful Symmetry & the Cursed Prince (9.99 euro)

Mass Effect Andromeda Recruit Edition (39.99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

A Way Out

Raining Blobs

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di dicembre, tra cui Warhammer End Times Vermintide e Back to the Future The Game 30th Anniversary Edition. Inoltre, sono ora online i nuovi Deals with Gold con sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360.