Okami HD sarà disponibile su Nintendo Switch dal 9 agosto

Capcom ha ufficialmente annunciato che Okami HD, la riedizione in alta definizione del classico di Clover Studio, sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 9 agosto 2018. Il titolo è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come testimoniato dal tweet pubblicato poco fa da Capcom che trovate in calce alla notizia, il publisher ha inoltre già aperto i pre-order sul Nintendo eShop. La gif dà inoltre un assaggio delle potenzialità dei controlli touch della versione Switch, tramite i quali sarà possibile interagire in maniera peculiare con il titolo.

Okami HD, già disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, segnerà il suo debutto su Nintendo Switch il prossimo 9 agosto. Per un approfondimento sul gioco di Clover Studio, vi invitiamo a consultare la nostra recensione.