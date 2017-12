Okami HD si mostra in quattro nuovi video di gameplay

Nella giornata di oggi,ha pubblicato ben quattro nuovi video di gameplay dedicati ad, rimasterizzazione in alta definizione dell'acclamato titolo uscito originariamente nel 2006 su PlayStation 2.

I filmati, che potete visionare in cima e in calce all'articolo, mostrano gli dei celestiali Itegami, Gekigami, Kabegami, insieme alle tecniche che possono conferire ad Amaterasu, ovvero: Blizzard, Thunderstorm e Catwalk, tramite cui il giocatore sarà in grado di costruire lastre di ghiaccio, produrre scariche elettriche, e percorrere le pareti in senso verticale.

Lasciandovi alla visione dei filmati, ricordiamo che Okami HD uscirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 12 dicembre (il gioco supporterà la risoluzione 4K su PC, PS4 Pro e Xbox One X). A questo indirizzo potete trovare altri tre video gameplay, mentre qui potete ammirare una vasta galleria di immagini tratte dal gioco rimasterizzato.