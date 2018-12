OkunoKa per Switch: due ore di gameplay del coloratissimo platform di Caracal Games

OkunoKa è un platform 2D tutto italiano sviluppato dal team Caracal Games (già noto per Downward) che mischia l'anima colorata e "cool" di Rayman con la brutale cattiveria di Super Meat Boy. Ansiosi di saperne di più? In apertura trovate due ore di gameplay.

OkunoKa è stato promosso dal nostro Giuseppe Arace con queste parole: "Opera seconda di Caracal Games, OkunoKA è un platform hardcore che vive di contrasti: la scelta di proporre un mondo dai toni fiabeschi si scontra con una formula ludica di una crudeltà inusitata, dove riecheggia palesemente la lezione di capolavori come Super Meat Boy. Semplice nel concept ma diabolico nel gameplay, il gioco cattura, irrita ed appaga, mettendo a dura prova le vostre abilità pad alla mano ed il vostro sistema nervoso. Una direzione artistica ed un level design non sempre ai vertici della creatività vengono bilanciati a sufficienza da uno spassoso spirito citazionista, capace persino di alleviare l'inevitabile frustrazione che vi assalirà dopo l'ennesimo fallimento."

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di OkunoKa per Nintendo Switch, ricordiamo che il gioco è al momento disponibile in formato digitale solamente sulla console ibrida della casa di Kyoto, in vendita su eShop al prezzo di 14,99 euro.