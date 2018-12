Okunoka: quattro chiacchiere con Caracal Games domani 5 dicembre

L'opera seconda dello studio italiano Caracal Games, Okunoka, è un platform dai toni fiabeschi incredibilmente tosto, capace di mettere alla prova anche la pazienza dei giocatori più hardcore.

Domani 5 dicembre a partire dalle ore 21:00, la redazione scambierà quattro chiacchiere con i ragazzi di Caracal Games sul canale Twitch di Everyeye. Si parlerà, ovviamente, del gioco. Delle sue meccaniche, delle fonti d'ispirazione e del processo di sviluppo. Ci sarà spazio anche per le vostre domande, a tal proposito vi invitiamo ad iscrivervi al canale Twitch, una condizione necessaria per poter interagire con la redazione e con gli altri utenti della nutrita community. Cliccando sul pulsante a forma di cuore in alto a destra, inoltre, potrete attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della live.

Okunoka, ricordiamo, è ora disponibile per Nintendo Switch. Nel corso della primavera del 2019 verrà pubblicato anche PlayStation 4, Xbox One e PC.