Old School Rally: il racing arcade omaggio a SEGA Rally arriva su PC nel 2024

Fan storici di SEGA Rally e di Colin McRae Rally, questo è per voi: lo studio indie Frozen Lake Games è al lavoro su Old School Rally, un nuovo gioco di corse arcade che, proprio come suggerisce il suo nome, omaggia i classici passati del genere riproponendoli in chiave moderna.

L'uscita del gioco è attualmente prevista su PC nel corso del 2024 in Accesso Anticipato e, come emerge dal trailer di presentazione, Old School Rally si ispira fortemente a racing game arcade del passato anche attraverso uno stile grafico che fa tornare i giocatori alla seconda metà degli anni '90, quando le opere SEGA e Codemasters (a tal proposito, non perdetevi la sfida tra V-Rally e Colin McRae Rally) facevano furore tra sale giochi e console casalinghe. Il titolo firmato Frozen Lake Games punta a far rivivere la giocabilità e le atmosfere di quei classici di un tempo, con una spruzzata di modernità volta ad arricchirlo ancora di più.

Se non vedete l'ora di correre nuovamente a tutta velocità sollevando gran polveroni al vostro passaggio, Old School Rally è già pronto per essere inserito nelle vostre Wishlist su Steam, in attesa di scoprire quando il gioco sarà disponibile in Early Access. Non resta che attendere maggiori novità da parte degli sviluppatori, nella speranza che l'uscita prevista per quest'anno non sia troppo lontana.