Olimpiadi e Esports, parte la Series 2023: in gara anche su Gran Turismo 7 e Just Dance

Con l'apertura ufficiale delle Olympic Esports Series del 2023, prende il via un nuovo appuntamento dedicato alle competizioni esportive.

Confermando il proprio crescente interesse per gli esports, il Comitato Olimpico Interazionale ha inaugurato la manifestazione globale, che vedrà gli e-atleti competere ad altissimi livelli per passare le fasi di qualificazione. L'evento, organizzato in collaborazione con publisher videoludici e federazioni sportive internazionali, apre i battenti in data 2 marzo 2023, con nove discipline protagoniste. Di seguito, trovate l'elenco completo degli sport ammessi alla competizione, con i relativi titoli supportati.

Tiro con l'arco : Tic Tac Bow;

: Tic Tac Bow; Baseball : WBSC eBASEBALL: POWER PROS:

: WBSC eBASEBALL: POWER PROS: Scacchi : Chess.com;

: Chess.com; Ciclismo : Zwift;

: Zwift; Danza : Just Dance;

: Just Dance; Motor sport : Gran Turismo;

: Gran Turismo; Vela : Virtual Regatta;

: Virtual Regatta; Taekwondo : Virtual Taekwondo;

: Virtual Taekwondo; Tennis: Tennis Clash;

Nell'elenco figurano videogiochi di larghissimo consumo, come Gran Turismo 7 (da poco disponibile anche la modalità VR di Gran Turismo 7) sviluppato dai PlayStation Studios, o Just Dance: 2023 Edition, firmato da Ubisoft. Gli esportivi che passeranno le fasi preliminari potranno competere nelle fasi finali degli Olympic Esports Series 2023. Queste ultime si svolgeranno tra il 22 e il 25 giugno 2023, per la prima volta con un evento in presenza, in programma a Singapore.



Tra le federazioni sportive partner dell'evento, possiamo citare la World Achery Federation, la World Baseball Softball Confederation, l'International Chess Federation, l'UCI, la World DanceSport Federation, la Fédération Internationale de l'Automobile, World Sailing, World Taekwondo e l'International Tennis Federation.