Olimpiadi Tokyo 2020: le OST di Dragon Quest e Final Fantasy nella cerimonia d'apertura

Ovviamente non a tutte le più importanti serie giapponesi è stato dato spazio e tra i grandi assenti troviamo The Legend of Zelda e Super Mario , titoli Nintendo le cui colonne sonore non sono state suonate nel corso della cerimonia d'apertura.

Mentre gli atleti appartenenti alle varie nazioni sfilavano sotto gli occhi del pubblico, l'orchestra ha suonato numerosi brani musicali appartenenti a storiche saghe videoludiche quali Sonic the Hedgehog (Star Light Zone), Tales of , Final Fantasy (Victory Fanfare), Chrono Trigger, Dragon Quest (Roto’s Theme) e Phantasy Star . Non ci è voluto molto prima che gli stessi giocatori notassero questo particolare e condividessero piccole clip sui social, che nel giro di una manciata di minuti è stato inondato da contenuti di questo tipo pubblicati da giocatori felici di una così particolare scelta degli organizzatori dell'evento.

