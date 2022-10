OlliOlli World si amplia con il secondo ed ultimo DLC Finding the Flowzone

OlliOlli World, il celebre gioco di skateboard tanto iconico quanto unico nel suo genere, si appresta a ricevere una seconda ed ultima espansione di gioco. La grande produzione in questione, prodotta da Roll7 e pubblicata da Private Division, verrà aggiornata nei suoi contenuti in-game con la seconda ed ultima espansione del titolo.

OlliOlli World riceverà un secondo DLC, intitolato Finding the Flowzone, pronto ad essere pubblicato il 2 novembre 2022. Inoltre, la seconda ed ultima espansione del gioco verrà rilasciata su PC, Nintendo Switch, Playstation5/4,Xbox One e Series X/S alla modica cifra di 9,99 euro. Si tratta di una grande notizia per chi ha amato, nel corso del mese di febbraio del 2022, le avventure che il mondo di Radlandia ha saputo regalare a tutti i giocatori. Tra grind, trick e la ricerca delle mistiche divinità dello skateboarding, la commistione di tutti questi elementi ha decretato il successo di OlliOlli World, amato da moltissimi giocatori.

Tra cambi di look e trick sempre unici, la personalizzazione del proprio personaggio e la complessità di questa avventura platform bidimensionale ha reso il titolo targato Roll7 e Private Division un vero cult nella community dei videogiocatori. Ad oggi, OlliOlli World è disponibile su tutte le piattaforme: Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Non a caso, l'ampia disponibilità su tutte le piattaforme è stato un ulteriore tassello fondamentale per la terza iterazione dell'acclamata serie videoludica.

Non a caso, infatti, il gioco ha riscontrato un grande successo anche in seguito all'uscita del folle DLC Void Raiders e, soprattutto, speriamo che l'annuncio di Finding the Flowzone possa costituire un'ottima ragione per rivivere le folli e strabilianti avventure di Radlandia. Infatti, il sistema di gioco più che ridefinito, unito alla compresenza di creatività e un gameplay senza età - complice il genere videoludico di riferimento, ossia il platoform bidimensionale - farà sicuramente tornare la voglia ai giocatori di divorare le strade eseguendo grab micidiali e raggiungendo le vette del mondo dello skateboarding. Prima di ritornare in quel mondo immaginario, però, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di OlliOlli World Void Riders.