OlliOlli World annunciato con un trailer: torna il gioco di skateboard a piattaforme

Nel corso del Nintendo Indie World Showcase di questo pomeriggio, gli svilupatori di Roll7 e il publisher Private Division hanno annunciato OlliOlli World, terzo gioco della serie che vedrà la luce nell'inverno del 2021 su Nintendo Switch, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Questo nuovo gioco di skateboard a piattaforme vi accompagnerà a Radland, un vivace

mondo pieno di personaggi pittoreschi, per cercare le mistiche divinità dello skateboard nel loro cammino verso il Gnarvana. Sia Radland che i suoi abitanti sono dipinti con uno stile volutamente bizzarro e unico. Potete inoltre aspettarvi numerose opzioni di personalizzazione per il personaggio, dal look ai trick, fino ad arrivare allo stile. I livelli saranno ricchi di segreti e percorsi multipli, e stando agli sviluppatori saranno ancora più piacevoli da esplorare grazie a "controlli super precisi e un sistema di gioco più che rifinito".

"Con questa nuova e ambiziosa evoluzione, siamo finalmente riusciti a dare vita alla visione che abbiamo sempre avuto della serie di OlliOlli, e non potremmo esserne più felici", ha dichiarato Simon Bennet, co-CEO di Roll7. "Volevamo abbracciare il lato bizzarro, meraviglioso e unico della cultura dello skateboard con un gioco che consentisse di divertirsi insieme agli amici, trovare folli punti dove usare lo skate, eseguire trick pazzeschi e, soprattutto, sfrecciare a bordo della propria tavola da skateboard su tutto ciò che incontriamo!".

OlliOlli World sarà adatto sia ai nuovi giocatori, sia agli esperti della serie, e offrirà una modalità sandbox con una miriade di livelli unici e la possibilità di affrontare dei rivali nelle gare di lega. L'uscita è prevista nel corso del prossimo inverno su Nintendo Switch, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Nel frattempo, godetevi il trailer in apertura di notizia.