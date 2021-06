OlliOlli World: il colorato gioco Roll7 protagonista di un nuovo video gameplay

Nel corso delle varie conferenze dell'E3 2021 abbiamo già assistito al nuovo trailer di OlliOlli World, terzo capitolo della serie arcade targata Roll7 che in occasione del Future Games Show si mostra al pubblico per una seconda volta con un filmato incentrato sul gameplay.

Il nuovo gameplay trailer di OlliOlli World, della durata di poco meno di due minuti e mezzo e catturato dalla versione pre-alpha del titolo, ci mostra una serie di sequenze in game nelle quali il protagonista si esibisce in svariate acrobazie a bordo del suo skate. Il video mette in risalto non solo la possibilità di effettuare varie tipologie di trick, ma anche la presenza di percorsi alternativi all'interno dei livelli che potrebbero aumentare la rigiocabilità del titolo. Nel gioco sono incluse anche piccole scene in cui è possibile dialogare con dei buffi personaggi, sebbene sia stato dato poco spazio a questo aspetto della produzione nel filmato.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo inverno sulle seguenti piattaforme: Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Vi ricordiamo che nel corso del Future Games Show è stato mostrato anche un video gameplay tratto dal Tropical Resort Act 2 di Sonic Colours Ultimate.